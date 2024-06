A Argentina sub-23 continua o seu trabalho de preparação, tendo em vista os Jogos Olímpicos. Alan Varela, o único jogador a atuar em Portugal presente na convocatória, participou na vitória da albiceleste sobre a congénere do Paraguai, neste sábado (4-0).

Um triunfo folgado, construído principalmente na primeira parte. O médio do Boca Juniors Kevin Zenon abriu o marcador aos 17 minutos, enquanto o avançado da Fiorentina Lucas Beltran (que chegou a estar associado ao Benfica) bisou antes do intervalo.

Na segunda parte, Pablo Solari, filho do antigo futebolista do Real Madrid, completou o 4-0. Já com o resultado assegurado, o selecionador Javier Mascherano retirou Alan Varela de jogo, aos 62 minutos.