As futebolistas Laurina Oliveros, Julieta Cruz e Lorena Benítez abandonaram o estágio da seleção argentina de futebol feminino, por alegada falta de condições da Federação de Futebol do país.

Através das redes sociais, as atletas deixaram mensagens de revolta conta a situação e justificaram o porquê de terem saído da concentração, que decorria com vista aos particulares com a Costa Rica.

«Chegámos a um ponto em que estamos cansadas de injustiças, de não nos ser dado valor, de não sermos ouvidas e de sermos humilhadas. Precisamos de melhorar na seleção feminina e não estou a falar de finanças. Falo de treinos, termos almoço ou pequeno-almoço», pode ler-se no texto escrito por Julieta Cruz, jogadora do Boca Juniores.

De acordo com a mensagem partilhada por Lorena Benítez, as jogadoras tinham apenas direito a uma sandes mista e uma banana durante os treinos, inadequado para atletas de alto rendimento.

Além disso, informou também que a Federação pedia dinheiro às famílias das jogadoras para assistirem aos jogos e que não recebiam qualquer pagamento por representarem a seleção, visto que os encontros se realizavam em Buenos Aires.