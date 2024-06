Afinal, estava em casa. Ricardo Centurion, polémico jogador do Velez Sarsfield, foi dado como desaparecido pelo presidente do clube, Fabián Berlanga, que disse que o atleta não dava sinal de vida há dez dias, nesta quarta-feira.

Menos de um dia depois, os representantes do jogador falaram com os meios de comunicação argentinos para garantir que Centurion estava em casa. De acordo com o jornal Doble Amarilla, os staff de Centurion afirmou não haver motivos de preocupação, e adiantou até que o jogador tem falado com a mãe regularmente.

Já a rádio Mitre adianta que o avançado argentino comunicou com o clube na manhã desta quinta-feira, informando que estava em casa. Não deixa de ser um caso insólito, numa carreira recheada de polémicas.

O jogador do Velez, que passou pelo México, Itália e Brasil, já teve acusações de suborno e violência doméstica.