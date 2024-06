A Dinamarca encerrou este sábado a preparação do Europeu, diante da Noruega (3-1). Entre os anfitriões, Bah e Hjulmand foram titulares. Do outro lado, Haaland e Odegaard disputaram os 90 minutos.

Na mó de cima durante a primeira parte, os dinamarqueses inauguraram o marcador aos 12 minutos, por Hojbjerg. Pouco depois, aos 21m, Vestergaard duplicou a vantagem.

Na etapa complementar, entre muitas trocas – com Bah a deixar a partida aos 62 minutos – a Noruega reduziu, por Haaland. Estavam decorridos 72 minutos.

Em todo o caso, em cima do minuto 90, Poulsen – lançado seis minutos antes – sentenciou o encontro.

No Europeu, a Dinamarca integrará o Grupo C, com Inglaterra, Sérvia e Eslovénia. A estreia está agendada para a tarde de 16 de junho, diante da Eslovénia.

Bélgica aquece motores

A Bélgica «passeou» diante do Luxemburgo, triunfando por 3-0. Entre os anfitriões, o defesa Debast – alvo do Sporting no mercado – foi a jogo aos 64m.

Quanto aos golos, Lukaku inaugurou o marcador aos 42m, de penálti. No segundo tempo, o ponta de lança bisou aos 57m. Por fim, Trossard encerrou a contagem aos 81m.

Terminada a preparação, a Bélgica centra atenções na estreia no Europeu, na tarde de 17 de junho, com a Eslováquia. No Grupo E, os belgas e os eslovacos contam com a companhia de Ucrânia e Roménia.