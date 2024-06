Roberto Martínez, selecionador de Portugal, em conferência de imprensa, depois da derrota diante da Croácia (1-2), no Estádio Nacional, naquele que foi o segundo teste neste estágio final de preparação para o Euro2024:

Análise ao jogo? O que falhou diante da Croácia?

- Hoje o objetivo não era o resultado final, era a preparação. Fizemos quatro alterações ao intervalo. Agora estamos mais fortes, sem dúvida que precisamos de melhorar as ligações, precisamos de tempo, mas o futebol internacional é assim mesmo. Perdemos, sem dúvida, mas era um teste que precisávamos de fazer.

Nuno Mendes pareceu estar com queixas, saiu ao intervalo, está bem? O Francisco Conceição não participou no treino a seguir ao jogo, está disponível para o próximo jogo?

- Não, era o plano estava planeado o Nuno ter hoje 45 minutos. O plano para o Chico é preparar o jogo da próxima terça-feira. Hoje está a trabalhar individualmente, depois vai estar com os companheiros. Jogou pela primeira vez na seleção, temos de controlar isso, para que esteja pronto.

Quanto ao sistema tático. Hoje voltou a jogar em 4x3x3, vai ser essa a tática para o arranque do Euro?

- Acho que agora a nossa seleção jogou com sistemas táticos diferentes, temos a solução para jogar com três centrais, ou com dois e um trinco. Hoje foi diferente porque queríamos ganhar as bolas altas. Ganhámos a bola quatro ou cinco vezes no campo adversário e essas são situações que podem dar golo. É uma forma arriscada, mas acho que podemos fazer isso. Temos de ter uma flexibilidade tática em função dos nossos jogadores e também do adversário.

No ataque vai ter Gonçalo Ramos, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo. São três jogadores diferentes, como vai gerir na fase final?

- Entre todos os jogadores que escolhemos para a seleção, tentámos que fossem diferentes. São jogadores que merecem estar, mas com valências totalmente diferentes. O plano para hoje era 45 minutos para o Gonçalo [ramos] e para o Diogo [Jota]. O Cristiano tem uma experiência única. Já esteve em cinco Euros, agora pode estar no sexto. Todos os jogadores têm o seu papel. Também podemos jogar com dois pontas de lança, como já fizemos no passado, mas agora o plano era dar minutos a todos.