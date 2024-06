Roberto Martínez, selecionador de Portugal, em conferência de imprensa, depois da derrota diante da Croácia (1-2), no Estádio Nacional, naquele que foi o segundo teste neste estágio final de preparação para o Euro2024:

Quatro golos consentidos em dois jogos, muitas dificuldades diante de uma das seleções que está no top-tem mundial. É motivo de preocupação?

- Estamos numa fase de preparação, o foco não é manter a baliza a zero, esse não é o máximo objetivo. Queremos marcar muitos golos e manter a baliza a zero, mas o jogo de hoje teve um resultado negativo. Queremos sempre ganhar, mas este jogo também teve notas positivas. Defrontámos uma equipa como a Croácia que tem uma posse de bola e uma qualidade superlativa. Acho que entrámos mal no jogo, nos primeiros vinte minutos a Croácia teve a o controlo do jogo, mas depois reagimos bem. O golo do empate é fantástico, mas depois perdemos com o segundo golo. Tivemos dezasseis jogadores em campo, com um desempenho fantástico do Diogo Costa. Demos mais um passo na preparação.

O equilíbrio parece ser um problema, Portugal revelou dificuldades na reação á perda de bola, concorda?

- Não é um problema, é um objetivo. Concordo que temos de dar minutos aos jogadores, os jogadores tiveram caminhos diferentes durante a época, agora temos de acertar. Era importante ter oito jogadores 45 minutos, mas há objetivos mais importantes do que o resultado final. Hoje foi importante defrontarmos uma Croácia forte. As notas positivas durante o jogo são muito mais do que as negativas.

Portugal defrontou sempre equipas de nível inferior na fase de qualificação e agora perdeu diante de um adversário mais sério. Preocupado?

- Não. Gosto de ganhar todos os jogos, mas não há jogos fáceis. É um debate com tempo. Ainda agora vimos a Islândia a ganhar à Inglaterra em Wembley. Hoje tivemos vinte minutos que precisávamos de ter para melhorar enquanto equipa. O foco que vamos ter no Europeu vai ser diferente do foco que temos nesta fase de preparação. Sobre o jogo de hoje temos muitas coisas para analisar e para melhorar. Ganhar à Croácia não nos dava nível para vencer o torneio, como perder também não nos tira aspirações.