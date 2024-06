Declarações de Diogo Jota, jogador da seleção portuguesa, à SportTV, após a derrota contra a Croácia (1-2), em jogo de preparação para o Euro 2024:

«Foi um jogo bem dividido. A Croácia é uma equipa com grande qualidade. Fizemos pressão alta, obviamente que quando eles saem é perigoso, mas acho que conseguimos reagir bem. Sofremos de penálti. Viemos para a segunda parte a acreditar um bocadinho mais nessa pressão, começámos a roubar mais bolas. Estávamos por cima e o golo vem contra a corrente do jogo. Já não conseguimos chegar ao golo da igualdade apesar das oportunidades. Mas acho que o resultado não é crucial, a perder que seja agora. Foi um jogo contra uma grande equipa. Ainda nos resta mais um jogo e temos de nos preparar bem.»

«[Golos sofridos] No jogo com a Finlândia acabámos por sofrer mas foi de maneira diferente. Foi um penálti e um lance de segunda bola ofensiva. São situações que surgem, que temos de trabalhar. Quatro golos [sofridos] em dois jogos não é bom, contra a Irlanda vamos tentar fazer melhor. Se no Euro conseguirmos manter a baliza a zero, temos grandes possibilidades de vencer os jogos.»

«Momento físico? Estou a tentar dar o meu melhor. Falhei a última grande competição por lesão. Tenho muita alegria de aqui estar e podem contar com o meu 100%. Vamos jogo a jogo, queremos passar a fase de grupos e depois é o 'mata-mata', como dizia um antigo selecionador.»