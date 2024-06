Nélson Semedo, lateral da seleção nacional, à flash da RTP após a derrota diante da Croácia (1-2).

«Podíamos jogar sem sofrer golos, o que seria melhor. Foi um jogo de preparação, claro que queremos trabalhar em cima de vitórias, mas nem sempre é possível. Hoje defrontamos a Croácia, uma equipa muito boa. Queremos continuar a evoluir, corrigir os erros e, a partir daí, vamos tirar melhor proveito das nossas qualidades.»

«Quando as coisas não correm bem, as pessoas dão mais valor. Fizemos uma qualificação quase perfeita. Sofremos dois golos e perdemos, mas há que acreditar. Apesar do resultado, criamos muitas oportunidades. Devemos continuar a trabalhar.»