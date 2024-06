Portugal perdeu com a Croácia, neste sábado, no Estádio Nacional do Jamor, por 1-2. Depois do jogo, Vitinha falou aos microfones da RTP3 para a analisar a partida:

«Defrontámos uma grande seleção. São estes jogos de preparação que queremos para nos prepararmos da melhor forma. Falando do jogo, tivemos um penálti logo ao início que dá outro ânimo à Croácia. Depois, nós com bola a tentar infiltrar, criar oportunidades. Faltou depois um pouco mais de controlo e depois na nossa melhor fase acabamos por acusar e sofrer golo, mas foi uma machadada muito forte. Voltámos à carga e infelizmente não foi possiível. É este tipo de jogos que queremos antes do Europeu, que nos fazem puxar por nós e ver o que temos de melhorar.»

«Penálti? Estes lances são sempre de difícil análise, porque acontecem muitas vezes. O jogador [Kovacic] vem nas costas, não o vemos, e o jogador estica a perna. Senti que foi o contrário, sinto que não estiquei a perna, não abri o suficiente. Ele aproveitou-se do momento e sacou muito bem o penálti. O árbitro podia ter visto isso e não assinalar. Faz um pouco diferença na maneira como entramos. Nós e eles. Para mim, não era penálti, mas isso vale o que vale. Falar com o árbitro não adianta de nada, é a vida.»

«Temos de ver o que fizemos. Corrigir e mostrar já no próximo jogo de preparação para entrarmos da melhor forma.»