Mykola Shaparenko foi o «homem do jogo» no Eslováquia-Ucrânia (1-2), da segunda jornada do Grupo E. Em campo 89 minutos, o médio galvanizou a recuperação ucraniana, com um golo, aos 54 minutos (1-1).

Além disso, assistiu para o golo de Yaremchuk, aos 80 minutos.

«Foi impressionante com e sem a bola, com excelente posicionamento», notaram os observadores da UEFA, responsáveis pela atribuição deste prémio.

Shaparenko, de 25 anos, somou 52 toques na bola, com 31 passes concretizados em 37 tentados. Por fim, efetuou duas interceções. Está encontrado o primeiro «MVP» da Ucrânia neste Euro 2024.

Lista de todos os Homens do Jogo:

Alemanha-Escócia: Jamal Musiala (Alemanha)

Hungria-Suíça: Granit Xhaka (Suíça)

Espanha-Croácia: Fabián Ruiz (Espanha)

Itália-Albânia: Federico Chiesa (Itália)

Polónia-Países Baixos: Cody Gakpo (Países Baixos)

Eslovénia-Dinamarca: Christian Eriksen (Dinamarca)

Sérvia-Inglaterra: Jude Bellingham (Inglaterra)

Roménia-Ucrânia: Nicolae Stanciu (Roménia)

Bélgica-Eslováquia: Stanislav Lobotka (Eslováquia)

Áustria-França: Kanté (França)

Turquia-Geórgia: Arda Guler (Turquia)

Portugal-Chéquia: Vitinha (Portugal)

Croácia-Albânia: Andrej Kramaric (Croácia)

Alemanha-Hungria: Ilkay Gundogan (Alemanha)

Escócia-Suíça: Manuel Akanji (Suíça)

Eslovénia-Sérvia: Zan Karnicnik (Eslovénia)

Dinamarca-Inglaterra: Hojbjerg (Dinamarca)

Espanha-Itália: Nico Williams (Espanha)

Eslováquia-Ucrânia: Mykola Shaparenko (Ucrânia)