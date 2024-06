Na antecâmara do Europeu, Polónia e Ucrânia – coorganizadoras do Euro 2012 – protagonizaram novo particular, em Varsóvia. Com Anatoliy Trubin, guarda-redes do Benfica, no banco, a seleção ucraniana perdeu, por 3-1.

Numa primeira parte pródiga em golos, o arranque prejudicou os anfitriões, uma vez que, ao quinto minuto, Milik deixou o encontro, lesionado. Como tal, o ponta de lança da Juventus foi rendido por Urbanski, do Bolonha.

Em todo o caso, a entrada dominadora dos polacos rendeu três golos. Ao minuto 11, Walukiewicz inaugurou o marcador. Cinco minutos volvidos, Zielinski ensaiou um cruzamento, mas acabou por marcar, beneficiando da passividade da defesa ucraniana.

Em cima da meia hora, Romanczuk assinou o terceiro golo da Polónia.

Ao cabo de 41 minutos, a Ucrânia reagiu. Como tal, Artem Dovbyk – artilheiro do Girona – reduziu.

No segundo tempo, entre trocas, Zinchenko (Arsenal) e Mudryk (Chelsea) foram a jogo nos visitantes. Do outro lado, Lewandowski foi lançado aos 61m. Todavia, o resultado não mais se alterou.

Ora, a Polónia encerrará a preparação para o Europeu num particular com a Turquia, agendado para a noite de segunda-feira (19h45). Depois, os comandados de Michal Probierz seguirão para a Alemanha, onde defrontarão França, Países Baixos e Áustria, no Grupo D.

Por sua vez, a Ucrânia terminará o ciclo de particulares na Moldávia, na tarde de terça-feira (16h). Esta seleção integrará o Grupo E, na companhia de Roménia, Eslováquia e Bélgica.

Islândia «gela» Wembley

A Inglaterra foi surpreendida, esta noite, na receção à Islândia (0-1). Em momentos dignos de «flashback» dos «oitavos» do Euro 2016, Thorsteinsson interrompeu fez o único golo, aos 12 minutos.

Ainda que tenha dominado o encontro, os ingleses revelaram fragilidades defensivas e desorganização ofensiva. Este foi o último teste para o Europeu. Os comandos de Gareth Southgate integrarão o Grupo C, com Sérvia, Dinamarca e Eslovénia.

Por sua vez, a Islândia, arredada do Europeu, realizará novo particular na noite de segunda-feira, nos Países Baixos (19h45).

Finlândia anula Escócia

Por fim, a Escócia empatou na receção à Finlândia (2-2). Os golos apenas surgiram no segundo tempo, com o defesa finlandês Hoskonen a inaugurar o marcador, aos 54m, introduzindo o esférico na própria baliza.

Embalados, os escoceses ampliaram a vantagem por Shankland, assistido por Robertson. Estavam decorridos 58 minutos.

Entre substituições, a Finlândia – tal como aconteceu contra Portugal – transformou-se, marcando aos 72 e 85m. Os golos foram assinados por Kallman e Antman.

Uma vez que está fora do Europeu, a seleção finlandesa encerra a temporada. Por sua vez, a Escócia centra atenções na estreia no torneio.

Na sexta-feira (14 de junho), os britânicos medem forças com a Alemanha, na partida inaugural do Grupo A. Depois, jogarão com Suíça e Hungria.