Dragan Stojkovic, selecionador da Sérvia, divulgou esta terça-feira os 26 eleitos para a fase final do Euro2024, num grupo que será liderado pelo capitão Dusan Tadic, médio de 35 anos do Fenerbahçe.

Aleksander Mitrovic, recordista de golos da seleção sérvia, será a grande referência do ataque desta seleção, depois de ter marcado cinco golos na fase de qualificação. O avançado sérvio despediu-se da liga saudita com um golo nos descontos que permitiu ao campeão Al Hilal, liderado por Jorge Jesus, fechar o campeonato com 31 vitórias e sem quaçquer derrota.

Mitrovic viaja para Belgrado na companhia de Milinkovic-Savic, outro jogador sérvio da equipa de Jorge Jesus.

No ataque da Sérvia, Mitrovic terá a companhia de Dusan Vlahovic, avançado da Juventus que fechou a última temporada com 16 golos em 33 jogos na Série A.

Entre os 26 eleitos estão algumas caras conhecidas do futebol português como são os casos do ex-sportinguista Nemanja Gudelj (Sevilha) ou dos ex-benfiquistas Andrija Zivkovic (PAOK) e Luka Jovic (AC Milan), mas Nemanja Matic, depois de uma época apagada em França, fica de fora.

Apesar de ter marcado presença nos últimos quatro Mundiais, a Sérvia já não ia a uma fase final de um Campeonato da Europa desde 2000, quando competiu ainda em nome da antiga Jugoslávia.

Na fase final do Euro2024, a Sérvia está no Grupo C e terá como adversários a Inglaterra, Dinamarca e Eslovénia.

Lista de convocados

Guarda-redes: Vanja Milinkovic Savic (Torino), Dorde Petrovic (Chelsea), Predrag Rajkovic (Maiorca).

Defesas: Strahinja Pavlovic (RB Salzburgo), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Srdan Babic (Spartak Moscovo), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Uros Spajic (Estrela Vermelha) e Nemanja Stojic (Backa Topola).

Médios: Sasa Lukic (Fulham), Nemanja Gudelj (Sevilha), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ivan Ilic (Torino), Srdan Mijailovic (Estrela Vermelha), Sergej Milenkovic-Savic (Al-Hilal), Dusan Tadic (Fenerbahce), Lazar Samardzic (Udinese), Vejko Birmancevic (Sparta Praga), Filip Kostic (Juventus), Andrija Zivkovic (PAOK), Filip Mladenovic (Panathinaikos) e Mijat Gacinovic (AEK Atenas)

Avançados: Aleksandar Mitrovic (Al-Hilal), Dusan Vlahovic (Juventus), Luka Jovic (AC Milan) e Petar Ratkov (RB Salzburgo).