A Federação de Futebol da Sérvia anunciou a renovação de contrato com o selecionador Dragan Stojkovic.

O técnico de 59 anos manter-se-á ao leme da seleção dos Balcãs pelo menos até 2026.

Stojkovic assumiu comando da seleção da Sérvia em 2021, tendo alcançado apuramentos para o Mundial 2022 (num grupo em que relegou Portugal para o play-off) e para o Euro 2024, onde estará no Grupo C com Dinamarca, Inglaterra e Eslovénia.