Os Países Baixos divulgaram, esta quinta-feira, uma pré-convocatória para o Euro2024, que arranca a 14 de junho, na Alemanha.

Através das redes sociais, a «laranja mecânica» apresentou uma lista provisória de 30 jogadores, à semelhança do que fez também a Alemanha, que escolheu 27 elementos (o máximo possível são 26).

Destaque para as presenças de Virgil Van Dijk (Liverpool), Frenkie De Jong (Barcelona), Nathan Aké (Manchester City) ou Frimpong (Bayer Leverkusen) nas escolhas iniciais de Ronald Koeman. A maior ausência na lista é o avançado Joshua Zirkzee, uma das principais figuras do Bolonha na presente temporada.

Recordar que os Países Baixos integram o Grupo D, do Campeonato da Europa, juntamente com a Polónia, a Áustria e a França.

🦁 One month before our first game, here's our 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝 for @EURO2024! 🇳🇱#NothingLikeOranje #CreateHistory pic.twitter.com/484HIAQVV2