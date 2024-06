Da guerra em Kharkiv para o centro de Munique, em pleno Euro 2024. Foi esta a viagem que uma secção da bancada fez numa iniciativa levada a cabo pela Federação Ucraniana de Futebol.

A exposição temporária foi inaugurada numa praça central da cidade bávara, onde a Ucrânia se estreia esta segunda-feira no Euro, frente à Roménia, na presença do presidente do organismo federativo, o antigo goleador Andriy Shevchenko.

«Fazemos a nossa estreia no Euro com uma equipa dentro do campo e um milhão de soldados que ficaram a defender a Ucrânia. Jogaremos pelas pessoas que estão a defender as nossas e o nosso país», afirmou Shevchenko.

O estádio em Kharkiv foi destruído por um bombardeamento russo em maio de 2022. Esta exposição faz parte de uma instalação interativa que pretende alertar para as 500 infraestruturas desportivas na Ucrânia que foram bombardeadas durante dois anos de guerra.

A stand of Kharkiv's Sonyachny Stadium was brought to the center of Munich. It was originally built by Ukraine for EURO 2012, but was destroyed by Russian troops in May 2022.



The UAF transported the stand across Europe to testify to the world that even football suffers under war pic.twitter.com/mkUhsMvgE4