O rei Filipe VI, de Espanha, deslocou-se a Gelsenkirchen para assistir ao vivo à vitória da seleção espanhola sobre a Itália e contou com uma companhia portuguesa nesse momento: Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, esteve sempre ao lado do monarca.

Fernando Gomes, enquanto membro europeu do FIFA Council, foi nomeado como representante protocolar da UEFA para o jogo, cabendo-lhe a função de receber Filipe VI à chegada ao Arena Veltins. O presidente da Federação tem representado a UEFA em várias ocasiões, de resto.

Para além de Filipe VI, e de Fernando Gomes, o jogo desta quinta-feira teve várias outras caras conhecidas, como por exemplo o cantor Placido Domingo, a ministra do Ambiente alemã e as estrelas do futebol Xabi Alonso, Javi Martínez, Fabio Capello ou Zambrotta.