No final do jogo com a Turquia, Bernardo Silva elogiou o apoio do público português, que conseguiu fazer-se ouvir em Dortmund, apesar de os turcos estarem em franca maioria no estádio.

Entre os portugueses nas bancadas esteve Carlota, filha do internacional luso e de Inês Degener Tomaz que nasceu em agosto do ano passado.

Num momento captado e partilhado pela mãe nas redes sociais, a pequena Carlota parecia acompanhar atentamente as incidências dentro das quatro linhas enquanto gesticulava.

Lá dentro, o pai inaugurou o marcador na vitória de Portugal e foi eleito o homem do jogo para a UEFA.