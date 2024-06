Os jogadores de Portugal e da Turquia subiram neste sábado ao relvado do Signal Iduna Park acompanhados por crianças.

Quando já estavam perfilados para escutar os hinos, Cristiano Ronaldo captou da menina portuguesa que subiu ao palco do jogo pela mão de Diogo Costa. Olhou para trás e tocou no braço esquerdo do capitão da Seleção. Olhou para o lado e comentou algo com outra menina, como se tivesse acabado de comprovar que, ao contrário de outros, aquele super-herói era mesmo de carne e osso. Depois, trocou, sorridente, um olhar com CR7.