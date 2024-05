Dor de cabeça para Luciano Spalletti na seleção italiana: Francesco Acerbi está lesionado e vai falhar o Euro 2024.

O experiente defesa-central está a contas com um problema físico na virilha e teve de ser riscado da pré-convocatória da «squadra azzurra». Para o lugar do jogador do Inter de Milão foi chamado Federico Gatti, da Juventus.

A Itália tem dois particulares marcados antes do Europeu, frente a Turquia (4 de junho) e Bósnia (9 de junho). No Euro 2024, a campeã em título vai defrontar Albânia, Croácia e Espanha.