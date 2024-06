Até 14 de julho, a Cepsa convida os amantes do desporto e os seus clientes aderentes ao Clube Cepsa Gow a participarem na emocionante campanha 'Quando há futebol, jogamos em casa'. Esta iniciativa, que celebra o espírito do futebol durante uma das mais prestigiadas competições mundiais, oferece aos vencedores 10 incríveis viagens a destinos na Europa. Com uma estratégia que une a paixão pelo futebol a recompensas atraentes, a Cepsa promete tornar esta temporada ainda mais especial para os seus clientes.

Como Participar?

A campanha é simples e inclusiva: todos os clientes que realizarem compras mínimas de 20 euros nos postos de abastecimento Cepsa em Portugal têm a possibilidade de registar essas compras como participações para o sorteio. Os clientes aderentes ao Clube Cepsa Gow têm uma vantagem significativa. Cada compra feita por um membro do clube gera três participações para o sorteio, e as mesmas ficam automaticamente registadas no momento da compra, enquanto os clientes não aderentes ao Clube recebem uma participação por compra, que deverá ser registada por este na pagina da promoção em Cepsa.pt. Segundo Cláudia Soares-Mendes, Diretora de Comunicação e Marketing da Cepsa, «através da campanha 'Quando há futebol, jogamos em casa', a Cepsa quis assinalar o seu apoio a todos os aficionados do desporto-rei, numa altura em que tem lugar uma das mais reconhecidas competições mundiais», referiu. «Assim, a Cepsa irá oferecer 10 viagens a um destino na Europa à escolha dos vencedores.»

Benefícios de Aderir ao Clube Cepsa Gow

Qualquer cliente pode ser membro do Clube Cepsa Gow de forma rápida e gratuita. A adesão pode ser feita através do site Cepsa.pt, instalando a App Cepsa Gow, ou diretamente nos pontos de venda. Um cliente ao aderir ao Clube Cepsa Gow, não só aumenta as hipóteses de ganhar na campanha, como também usufrui de vários benefícios, como descontos em combustíveis, carregamento elétrico, produtos de loja e lavagens, além de cashback em compras realizadas em mais de 40 marcas parceiras. Os novos membros também recebem uma oferta de boas-vindas no valor de 5€.

Divulgação e Acessibilidade da Campanha

A campanha 'Quando há futebol, jogamos em casa' estará em destaque em toda a rede de postos de abastecimento da Cepsa. Para garantir que a mensagem alcance o maior número possível de clientes, a Cepsa investiu numa forte estratégia de comunicação. A campanha será divulgada em diversas plataformas, incluindo televisões e rádios nacionais líderes de audiência, na rede Multibanco, em meios digitais e nas redes sociais. Esta abordagem multicanal assegura que todos os clientes da Cepsa tomem conhecimento desta iniciativa e possam participar desta oportunidade única.

Cepsa: Um Líder em Mobilidade e Energia Sustentável

A Cepsa é uma companhia internacional com mais de 90 anos de experiência, comprometida com a mobilidade e a energia sustentável. Com uma forte presença global, a empresa é líder no setor químico e está cada vez mais voltada para práticas sustentáveis. Em 2022, a Cepsa apresentou o seu novo plano estratégico para 2030, denominado Positive Motion. Este plano ambicioso projeta a empresa como líder em mobilidade sustentável, biocombustíveis e hidrogénio verde em Portugal e Espanha, além de tornar-se uma referência na transição energética.

Compromisso com a Sustentabilidade e Transição Energética

Os critérios ESG (ambientais, sociais e de governação) são fundamentais para todas as ações da Cepsa, incentivando o seu objetivo de atingir emissões líquidas zero até 2050. Até 2030, a empresa pretende reduzir suas emissões de CO2 de âmbitos 1 e 2 em 55%, e entre 15% e 20% nas emissões de âmbito 3. Esta trajetória reforça o compromisso da Cepsa em ser um agente ativo na luta contra as mudanças climáticas e em promover a descarbonização de suas operações e dos seus clientes.

A campanha 'Quando há futebol, jogamos em casa' da Cepsa não é apenas uma celebração do futebol, mas também uma maneira de recompensar a fidelidade dos seus clientes com experiências inesquecíveis. Com uma abordagem inclusiva e benefícios adicionais para os membros do Clube Cepsa Gow, a campanha destaca o compromisso da Cepsa com os seus clientes e com a promoção de um futuro sustentável. Participe, torça e tenha a hipótese de ganhar uma viagem de sonho pela Europa com a Cepsa!