O treino da Seleção Nacional desta sexta-feira ficou marcado por uma homenagem ao falecido Manuel Fernandes, antigo internacional, figura do Sporting e do futebol português, aos 73 anos.

Cumpriu-se um minuto de silêncio no início do treino. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, esteve na 'roda', entre os jogadores e equipa técnica. No fim, houve um aplauso e o foco passou ao trabalho.

Quanto ao treino, realizado em Marienfeld, no quartel-general da Seleção Nacional na Alemanha, teve a presença de todos os jogadores. Tantos os titulares que jogaram contra a Geórgia, como os suplentes, trabalharam no relvado.

A Seleção Nacional joga com a Eslovénia na segunda-feira, a partir das 20 horas, nos oitavos-de-final. Trata-se de um adversário relativamente bem conhecido da comitiva portuguesa, pois os eslovenos ganharam aos portugueses em março (2-0).