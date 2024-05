Foi logo das primeiras perguntas, mas as ausências de Francisco Trincão e de Pedro Gonçalves da lista final de Portugal para o Euro 2024 voltou a ser tema mais à frente na conferência de imprensa do selecionador nacional.

Ora, Roberto Martínez deu os parabéns ao Sporting pelo título e explicou que, apesar da ausência da dupla, os leões estão representados por outros jogadores na convocatória – além de Gonçalo Inácio, presente.

«Gostava de dar os parabéns ao Sporting, fez uma época ótima. Já falei disso, o Trincão teve azar, esteve na lista de convocados de março, mas estava lesionado. O Pedro Gonçalves também estava lesionado. A lista não é deixar jogadores de fora, o foco está nos jogadores que estão dentro», respondeu.

«Há muita competitividade. Acho que a seleção somos todos, não é para entrar na rivalidade de camisolas. Há muitos jogadores que representam o Sporting, o Bruno Fernandes, o Palhinha, há muitos jogadores da formação do Sporting. A convocatória do europeu representa o trabalho dos últimos 18 meses. A mensagem para os jogadores que não estão na lista, é que depois do Europeu há outro processo, recomeça tudo de novo», acrescentou.