Cristiano Ronaldo foi rápido a reagir à convocatória final de Roberto Martínez para o Euro2024, manifestando «orgulho» e vontade de «dar tudo» na competição que vai decorrer na Alemanha e que tem início marcado para 14 de junho.

«Orgulhoso por voltar a representar Portugal no Euro. Vamos com tudo!», escreveu o internacional português no Instagram.

Este será o sexto Campeonato da Europa de Cristiano Ronaldo, desde a estreia no Euro2004, há vinte anos. O mais internacional de todos os portugueses esteve depois no Euro2008, Euro2012, Euro2016 e Euro2020 (disputado em 2021).