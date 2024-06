Markku Kanerva, selecionador da Finlândia, em conferência de imprensa, depois da derrota diante de Portugal (2-4), no Estádio de Alvalade, em jogo de preparação para o Euro2024:

- Estou um pouco desapontado. Sabia que ia ser difícil competir contra uma equipa como Portugal, que demonstrou a qualidade que tem. Estou satisfeito pela forma como jogámos na segunda parte, onde marcámos dois golos. A nível defensivo, as coisas correram mais ou menos de acordo com o que tínhamos planeado.

Quais os pontos mais fracos de Portugal?

- Analisámos o nosso adversário exaustivamente. Portugal consentiu dois golos, já tinha consentido com a Eslovénia. Portugal ataca com muitos jogadores e fica um pouco desequilibrado quando perde a bola, facilita o contra-ataque do adversário, foi dessa forma que chegamos ao golo. Fizemos dois bons golos, mas não criámos assim tantas oportunidades. Portugal jogou muito melhor hoje e mostrou a sua qualidade individual. São jogadores muito técnicos. Não conseguimos fazer o que estávamos à espera de fazer. De resto, não vi mais fraquezas, é uma equipa muito completa.

Portugal é favorito a vencer o Euro2024?

- É difícil encontrar pontos fracos em Portugal. Tem de encontrar um equilíbrio quando estamos a atacar. Há muita força ofensiva da parte deles, atacam com muitas unidades. Tenho a certeza de que Portugal vai ultrapassar a fase de grupos. Têm muitas opções e podem ir até ao fim.