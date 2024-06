João Cancelo foi o jogador da Seleção Nacional que deu a cara pela comitiva, em conferência de imprensa, neste domingo. Em jeito de antevisão à partida contra a Chéquia, que acontece na terça-feira, foi questionado sobre as valências do adversário.

«São uma equipa muito física. Têm qualidade. Ainda agora estava a ver os Países Baixos-Polónia e mostra que neste Europeu não há jogos fáceis. É preciso entrar com garra, com determinação», começou por dizer.

Foi depois confrontado com o último desafio entre as duas equipas, ganho por Portugal, em 2022. Já nessa altura, notou uma grande «agressividade» dos checos. «São jogadores muito altos, com uma grande condição física. Vão-nos dificultar o momento com bola, para explorar o contra-ataque. Temos de estar organizados. Se possível, marcar cedo para tranquilizar o jogo, às vezes é isso que nos falta», terminou.

Portugal joga com a Chéquia na terça-feira, pelas 20 horas, em Leipzig.