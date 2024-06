João Cancelo foi o jogador que falou aos jornalistas neste domingo, em conferência de imprensa, em Marienfeld, a dois dias da estreia no Euro 2024, diante da Chéquia.

Questionado sobre o ambiente na Seleção Nacional, tendo como termo de comparação a "Geração de Ouro" portuguesa, de Figo, Rui Costa ou Vítor Baía, Cancelo diz não existem atritos dentro do balneário, como aqueles que aconteciam nessa altura.

«O ambiente é fantástico, dos melhores onde já estive. Conseguimos dividir a veterania com jogadores mais jovens, mas todos nos respeitamos muito uns ao outros. Tenho aqui amigos que levo para a vida. Divisões na altura do Figo e Rui Costa? Se era assim, agora não é o caso. Jogamos às cartas, vemos os jogos das outras seleções, que é importante também. Vemos series, vou andar de bicicleta. Já não fazia isso há algum tempo [risos]», afirmou.

O lateral do City não conseguiu responder se esta geração de jogadores é a melhor de sempre, na Seleção:

«Muito difícil. Há muita qualidade, mas gerações anteriores, como a do Euro 2004, por exemplo... Era miúdo, lembro-me perfeitamente da equipa. Tinha jogadores fenomenais. Por isso é muito difícil responder, essa equipa chegou a final no Europeu. Se conseguirmos chegar lá ou possivelmente ganhar, vamos ficar na história. A [seleção] de 2016, ganhou o Euro e ficou na história. Esperemos que, no futuro muito próximo, consigamos fazer isso. Não consigo responder a isso», terminou.