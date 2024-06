A contas com uma lesão muscular, Nikola Vlasic é baixa na Croácia para o resto do Euro 2024 e vai deixar a concentração da seleção dos Balcãs, informou a Federação croata.

Utilizado no particular com Portugal a 8 de junho, o médio do Torino foi suplente não utilizado frente a Espanha, adversário no jogo de abertura do Campeonato da Europa.

A Croácia está no Grupo B do Europeu, juntamente com Espanha, Itália e Albânia.