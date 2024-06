O Euro 2024 tem sido marcado pelo espetáculo proporcionado pelos jogadores no relvado, mas também pela cor que os adeptos têm emprestado às bancadas.

Mascarados, com mais ou menos imaginação, com as cores dos respetivos países, os adeptos têm proporcionado um espetáculo à parte em cada jogo.

É fácil reconhecer a cor de laranja dos Países Baixos, os quadradinhos da Croácia, mas também os kilts dos escoceses, os diabos da Bélgica ou um português que anda com um garrafão na cabeça.

Venha daí para uma viagem pelas bancadas dos estádios do Euro 2024

