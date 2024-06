Sem muita tradição na competição, os austríacos participaram apenas em três edições até hoje - sendo que uma delas foi jogada em casa - e nunca passaram dos oitavos de final. Contudo, no Euro 2024, não só têm um elenco muito mais forte do que em qualquer outra edição, como também vão contar com Ralf Rangnick, um treinador conhecido por conseguir o melhor dos plantéis que comanda, incorporando a sua ideia de gegenpressing.

Jogadores como Sabitzer, Posch e Arnautovic são peças essenciais e experientes na equipa, que conta também com jovens de muito potencial e valia, como são os casos de Baumgartner, Seiwald e Danso. Isto tudo junta-se a jogadores influentes como Xaver Schlager (Leipzig), Sasa Kalajdzic (E. Frankfurt) e Alexander Schlager (Salzburgo).

Momento Ofensivo

Na saída de baliza e primeira fase de construção, a equipa austríaca começa a construir de forma curta, apoiada sempre pelo guarda-redes e com os dois defesas centrais. Os laterais ficam abertos, mas baixos (em posição favorável para serem linha de passe) e os dois médios estão sempre em apoio, em mobilidade constante e nunca em posição paralela. O objetivo é atrair o adversário e poderem sair sob pressão, devido à qualidade dos centrais, ou saírem longo nas costas da pressão.

Saída em pontapé de baliza: procuram atrair pressão do adversário e encontrar jogadores da frente de forma longa e objetiva

O maior ponto forte em ataque posicional é a forma como conseguem acelerar o jogo quando extremos e médio ofensivo recebem entre linhas. Neste momento, são muito agressivos no ataque ao espaço com e sem bola, procurando chegar o mais rápido possível à grande área do adversário, procurando sempre as costas da linha defensiva e obrigando por completo a que os defesas adversários sejam arrastados.

Equipa quando encontra jogador entrelinhas, procura acelerar com jogadores sem bola a atacar espaço e a 'arrastar' linha defensiva

Momento Defensivo

No momento de saída de baliza do adversário, organizam-se em 4x4x2, sendo que o médio ofensivo fica ao lado do ponta de lança, para saltarem os dois aos defesas centrais adversários. Quando a bola entra no corredor lateral, o extremo do lado da bola salta e pressiona, sendo que os dois médios e o extremo do lado contrário basculam e ajustam de forma a proteger os espaços interiores.

Pressão alta no pontapé de baliza do adversário, com a equipa a pressionar em 4x4x2 com linha média e linha avançada compactas

Em bloco médio, a equipa estrutura-se num 4x4x2, mas em muitos momentos fica em 4-1-3-1, pois um dos médios poderá ficar em diagonal com o outro, ou até mesmo nas suas costas para melhor proteção do espaço entrelinhas. É uma equipa muito organizada e compacta, o que permite que sejam muito agressivos sempre que o adversário tente entrar dentro do bloco. Uma das fortes características da equipa é também a reação à perda: são muito agressivos e intensos na procura da recuperação da bola

Bloco médio organizado em 4x4x2, mais na expectativa numa primeira fase, mas quando a bola entra no corredor a intensidade aumenta

Jogador Destaque:

Marcel Sabitzer é um jogador que cumpre com tudo o que o momento atual do futebol exige, tendo características essenciais para jogadores na sua posição: técnica, agilidade, aptidão física e versatilidade. O papel do jogador na equipa é essencial, é o principal foco da equipa e o jogo passa muito por ele, sendo essencial no processo de criação e decisão no último terço. Os seus movimentos em espaços livres, mobilidade e imprevisibilidade ajudam a equipa a quebrar as defesas adversárias. Essa diversidade de características físicas, mentais e técnicas fazem com que o jogador seja a principal referência da equipa.

Jogador Promessa:

Chris Baumgartner, médio ofensivo de 24 anos, completou a primeira época ao serviço do RB Leipzig e demonstra características muito semelhantes a Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen: dá muita fluidez sempre que tem bola, destacando-se a sua qualidade no primeiro toque, no qual consegue facilmente dar seguimento a jogadas, tanto no processo de criação, como em zonas de decisão.