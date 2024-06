O eslovaco Stanislav Lobotka foi eleito o «homem do jogo» no surpreendente triunfo da sua seleção sobre a Bélgica (1-0) na primeira jornada do Grupo E do Euro 2024.

O médio de 29 anos, que atua no Nápoles, foi um dos esteios da sua seleção esta tarde em Frankfurt, tendo jogado 90 minutos. Lobotka ganhou apenas dois duelos, mas fez duas interceções e um desarme, além de ter sido determinante para conservar a posse de bola, com uma extraordinária precisão no passe (falhou apenas quatro em 47).

«Foi excelente na posse de bola e tapou os caminhos a De Bruyne, quando ele se assumiu como número 10», justificou o painel técnico da UEFA que atribuiu o prémio.

Lista de todos os Homens do Jogo:

Alemanha-Escócia: Jamal Musiala (Alemanha)

Hungria-Suíça: Granit Xhaka (Suíça)

Espanha-Croácia: Fabián Ruiz (Espanha)

Itália-Albânia: Federico Chiesa (Itália)

Polónia-Países Baixos: Cody Gakpo (Países Baixos)

Eslovénia-Dinamarca: Christian Eriksen (Dinamarca)

Sérvia-Inglaterra: Jude Bellingham (Inglaterra)

Roménia-Ucrânia: Nicolae Stanciu (Roménia)

Bélgica-Eslováquia: Stanislav Lobotka (Eslováquia)