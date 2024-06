Dois golos anulados e uma mão cheia deles falhados. A tarde foi de pesadelo para Romelu Lukaku e terminou com a primeira grande surpresa deste Euro 2024.

A Eslováquia venceu a Bélgica e tudo começou com um brinde de Doku ainda na primeira parte. O extremo do Manchester City, que entrou a todo o gás, ofereceu uma bola ao boavisteiro Bozenik, que disparou na área para defesa incompleta de Casteels, com Schraz a aproveitar a recarga para abrir o marcador.

1-0 aos 7 minutos e por aí pararia o marcador na Arena de Frankfurt. O italiano Domenico Tedesco viu a Bélgica a perde bem cedo, mas só arriscou verdadeiramente já na segunda parte. Debast, o jovem central que vai ser reforço do Sporting, foi titular e exibiu-se a bom nível. O problema era o desacerto belga lá na frente.

O 4-3-3 montado por Francesco Calzona, neste duelo particular entre compatriotas nos bancos, chegava para conter o ímpeto crescente dos «Diabos Vermelhos», que só não era mais efetivo porque as oportunidades em catadupa tinham como destino o desacerto de Lukaku ou esbarravam em Dubravka, ou então ainda acabavam invalidadas com o auxílio do VAR.

Foi assim aos 56m, quando o avançado da Roma desviou para a baliza em fora de jogo, e voltou a ser meia hora depois, quando o suspeito do costume voltou a introduzir a bola na baliza, mas a revisão mostrou que a assistência de Openda (acabado de entrar) havia sido precedida de mão na bola.

A incredulidade dos belgas a alastrar-se do relvado para as bancadas de Frankfurt, os eslovacos encheram-se de esperança, resistiram e venceram. Que vitória! A primeira de sempre sobre os belgas, que agora veem as contas do grupo embrulhadas, depois de na mesma tarde a Roménia bater a Ucrânia por 3-0.

FIGURA: Lukaku

Não, não é o MVP. É, isso sim, a figura do jogo pela negativa. O desacerto do avançado belga está umbilicalmente ligado ao resultado da partida. Ele que saiu do último Mundial, em 2022, a partir um vidro do banco de suplentes a murro, insatisfeito com a sua prestação então diante da Croácia, desta vez, esteve tão ou mais errático. Ainda assim, desta vez, ninguém vislumbrou o mobiliário do estádio de Frankfurt a pagar as favas.

MOMENTO: uma oferta para Bozenik

O avançado do Boavista nem queria acreditar quando recebeu na área um passe açucarado de Doku. Do erro do extremo belga nasceu o golo que viria a dar o surpreendente triunfo aos eslovacos. Bozenik agradeceu, apontou a mira, disparou, mas encontrou Casteels pela frente. Havia, no entanto, ali ao lado outro atirador pronto a disparar: e foi assim que Schranz fez o golo que fez estalar a festa eslovaca em Frankfurt.