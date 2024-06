Inevitavelmente, Cristiano Ronaldo foi tema da conferência de imprensa da seleção nacional, a primeira em solo alemão, apesar de ser Vitinha quem esteve perante os jornalistas. A imprensa internacional questionou o médio do PSG acerca do momento de forma do capitão de equipa.



«Como já disse, o Cristiano é inacreditável pelo reconhecimento que tem em todo o mundo pela carreira que fez e pelo que continua a fazer. Esperamos que ele possa ser uma grande ajuda para a seleção. Estamos aqui para ajudá-lo em tudo para que, juntos, possamos ir o mais longe possível e ganhar», referiu.



Portugal repete, de resto, o hotel onde tinha estado durante o Mundial 2006, prova em que atingiu as meias-finais, fase em que caiu aos pés da França (1-0). Vitinha revelou que não só Cristiano, mas também Ricardo partilharam memórias de há 18 anos.



«Tinha seis anos, não me lembro de muito, mas eles já tiveram a contar. Não só o Ronaldo, mas o Ricardo também e explicaram como eram as coisas na altura e como são agora. É especial estarmos num sítio que foi importante para a seleção e esperamos que volte a ser importante», disse.



A seleção nacional tem previsto realizar esta quinta-feira o primeiro treino em solo germânico, no Heidewaldstadion, em Gutersloh, às 18h00 e é esperado casa cheia. Há, de resto, bilhetes à venda a preços exorbitantes em plataformas online.



«É importante reforçar o quão e o quanto as pessoas querem ver o treino e estar connosco. Recebemos esse apoio de braços abertos porque faz a diferença. O Cris tem grande influência nisso, todos sabemos o que ele é. Sentimos a importância que ele tem em todo o mundo. Para mim é um privilégio partilhar momentos com ele dentro e fora de campo», concluiu.