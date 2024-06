Será esta a melhor geração portuguesa de sempre?



Essa questão foi abordada por Vitinha na primeira conferência de imprensa da seleção nacional em Marienfeld, na Alemanha. O médio do PSG destacou a qualidade individual do grupo à disposição de Martínez, mas disse que a resposta a essa pergunta tem de ser dada em campo.



«Temos uma grande seleção com grandes jogadores que jogam em grandes clubes. Fica difícil lembrar quando se passou algo igual. Mas as grandes seleções provam-no no campo e é o que temos de fazer neste Euro para reforçar essa ideia. O que todos dizem... só se colocarmos em prática. É importante gerir as expetativas que estão muito altas», admitiu aos jornalistas.



O jogador formado no FC Porto insistiu na ideia de que o importante é «gerir bem as expetativas».



«Passa tudo por gerir bem as expetativas. As expetativas da comunicação social e dos adeptos estão muito altos, o que é normal pela seleção que temos. Quem jogar ou ficar no banco, sabe o que tem de fazer e tem de ter bem presente o seu valor. Não devemos pensar muito no futuro, mas no jogo com a Chéquia. Assim estamos mais perto de ter grandes resultados. A chave é gerir as expetativas», reiterou.



A seleção nacional vai realizar esta quinta-feira o primeiro treino em solo germânico, no Heidewaldstadion, em Gutersloh, às 18h00.