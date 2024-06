Naquele que é o terceiro dia de Euro 2024, a Eslovénia e a Dinamarca inauguraram o Grupo C, com uma empate a uma bola. Um ponto para ambas equipas que não teve o mesmo sabor para as duas seleções.

Será o destino? Não sei, mas os astros alinharam-se e, de modo a vingar o episódio trágico no jogo inaugural do Euro 2020, três anos depois, exatamente 1100 dias, altura em que caiu inanimado em campo, Christian Eriksen marcou o primeiro golo da Dinamarca neste Campeonato da Europa.

O minuto era o 17, lançamento lateral para Wind, que assiste de calcanhar e o médio de 32 anos, ajeita de peito e cara a cara com Oblak, coloca o esférico no canto inferior esquerdo. 1-0 e festa em Estugarda.

Uma entrada mais forte da Dinamarca, com Bah (Benfica) e Hjulmand (Sporting) a titulares, permitiu um golo cedo e o controlo do jogo nos primeiros 45 minutos. Não era algo que seria de estranhar e a Dinamarca manteve-se mais segura e dominadora do jogo, não totalmente, mas constantemente a pressionar a Eslovénia e a manter a bola no pé durante maior parte do tempo.

Os adeptos eslovenos pediam mais nas bancadas do MHPArena, estádio do Estugarda, e a equipa tentou dar aquilo que queriam. Saídas rápidas e passes longos eram a tática da Eslovénia, fosse na corrida de Sporar, que não tomou as melhores decisões na maior parte das vezes, ou bolas nas costas da defesa dinamarquesa, mas as receções na frente não saiam bem.

Intervalo, descansou-se e ouviu-se o apito para mais 45 minutos. Nem cinco tinham passado e o Morten Hjulmand via amarelo. Puxão sobre Scharer não agradou ao árbitro. Médio do Sporting não estava a conseguir entrar no jogo como normalmente o conhecemos, talvez por não ter o papel que costuma ter, mas tentava cumprir o que lhe pediam.

O relógio foi correndo e a Dinamarca dava o jogo por vencido, mas a Eslovénia não concordou. Uma jogada ali, outra acolá e os eslovenos mostravam os dentes e indícios de golo. Depois, uma bola poderosa ao poste de Sesko serviu para assustar os dinamarqueses.

Canto para a Eslovénia, a bola voou alto e foi afastada pela defesa dinamarquesa. À entrada da área e completamente sozinho, encontrou-se Janza, que só teve tempo de rematar de primeira, com o pé esquerdo. A bola rolou, bateu em Hjulmand, enganou Schmeichel e está feito o empate. Desta vez, a festa foi eslovena em Estugarda.

O árbitro apita e termina o encontro, confirmando-se o primeiro empate do Euro 2024! A Eslovénia sai com um ponto saboroso nas contas do grupo e a Dinamarca sai mais desiludida, apesar de ser ainda o primeiro de três jogos.

A figura: o craque Christian Eriksen

Na seleção é sempre o maestro do meio-campo e voltou a sê-lo. Marcou o golo da vitória e três anos depois vingou o episódio fatídico do Euro 2020. Vários remates à baliza, tentativas de golo, passes que colocaram a Dinamarca a jogar e foi um carga de trabalhos para a Eslovénia. Neste jogo, tornou.se o segundo jogar a criar mais de cinco oportunidades num único jogo! O outro é Gareth Bale, que conseguiu o feito no Euro 2020.

O momento: o golo do empate de Janza

O herói da Eslovénia na tarde deste domingo! Janza rematou e um povo festejou. O golo aos 77 minutos permitiu à Eslovénia um ponto importante nesta edição do Europeu. Sozinho à entrada na área, e na sequência de um canto, o lateral esquerdo rematou de primeira, a bola encontrou Hjulmand e só parou no fundo das redes.