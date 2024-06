Adeptos de Sérvia, Inglaterra e Albânia envolveram-se em confrontos, na tarde deste domingo, no centro de Gelsenkirchen. Os momentos de violência terão sido provocados por «hooligans» albaneses, cuja finalidade seria atingir os sérvios.

Antes, estes adeptos conviviam com os britânicos.

Ora, na origem destas altercações está o Kosovo. O país, situado no centro dos Balcãs, outrora parte da Jugoslávia, faz fronteira com Sérvia, Macedónia do Norte, Albânia e Montenegro.

Todavia, a independência kosovar – declarada em fevereiro de 2008 – não é reconhecida pela Sérvia. Aliás, o governo desse país entende que o Kosovo faz parte do seu território. Importa referir que milhares de albaneses habitam no Kosovo.

A informação foi confirmada à Sky Sports pelas autoridades alemãs.

Uma vez que Dortmund – onde a Albânia jogou ante Itália – está separado de Gelsenkirchen por 32 quilómetros, os confrontos pareciam ser uma questão de tempo.

Desta forma, as dezenas de adeptos de Inglaterra terão sido surpreendidos, acabando por se envolver em troca de cadeiras, mesas e copos.

Entretanto, e à margem destes incidentes, a UEFA abriu um processo disciplinar à Federação Albanesa de Futebol, devido ao comportamento inadequado dos adeptos no jogo com Itália, por lançamento de objetos, utilização de engenhos pirotécnicos, invasão de campo e «transmissão de mensagens provocatórias».

Inglaterra e Sérvia jogam no reduto do Schalke 04 a partir das 20h deste domingo, no Grupo C do Euro 2024. A partida contará com transmissão em direto, e acompanhamento ao minuto, no Maisfutebol.