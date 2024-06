Ilkay Gundogan foi eleito o homem do jogo da vitória da Alemanha diante da Hungria (2-0), a contar para a segunda jornada do grupo A do Euro 2024.

O médio germânico esteve em destaque na partida: assistiu Jamal Musiala para o 1-0, ainda na primeira parte, e fez ele próprio o 2-0 final.

«Uma assistência para o primeiro golo e o 2-0. Inteligente e consistente. Foi difícil frente ao bloco baixo da Hungria, mas manteve a confiança e marcou», justificou o painel de observadores da UEFA que atribuiu a distinção.

Lista de todos os Homens do Jogo:

Alemanha-Escócia: Jamal Musiala (Alemanha)

Hungria-Suíça: Granit Xhaka (Suíça)

Espanha-Croácia: Fabián Ruiz (Espanha)

Itália-Albânia: Federico Chiesa (Itália)

Polónia-Países Baixos: Cody Gakpo (Países Baixos)

Eslovénia-Dinamarca: Christian Eriksen (Dinamarca)

Sérvia-Inglaterra: Jude Bellingham (Inglaterra)

Roménia-Ucrânia: Nicolae Stanciu (Roménia)

Bélgica-Eslováquia: Stanislav Lobotka (Eslováquia)

Áustria-França: Kanté (França)

Turquia-Geórgia: Arda Guler (Turquia)

Portugal-Chéquia: Vitinha (Portugal)

Croácia-Albânia: Andrej Kramaric (Croácia)

Alemanha-Hungria: Ilkay Gundogan (Alemanha)