Os observadores da UEFA elegeram Andrej Kramaric como homem do jogo do Croácia-Albânia, na tarde desta quarta-feira. O avançado do Hoffenheim marcou o primeiro golo dos croatas, já na segunda parte.

Além disso, participou bastante no jogo ofensivo da equipa de Zlatko Dalic, descaído nas alas do setor mais adiantado. O avançado percorreu 10,5 quilómetros durante a partida.

Além de todos os fatores estatísticos, convém lembrar uma curiosidade - Kramaric cumpriu nesta quarta-feira o 33.º aniversário.

Lista de todos os Homens do Jogo:

Alemanha-Escócia: Jamal Musiala (Alemanha)

Hungria-Suíça: Granit Xhaka (Suíça)

Espanha-Croácia: Fabián Ruiz (Espanha)

Itália-Albânia: Federico Chiesa (Itália)

Polónia-Países Baixos: Cody Gakpo (Países Baixos)

Eslovénia-Dinamarca: Christian Eriksen (Dinamarca)

Sérvia-Inglaterra: Jude Bellingham (Inglaterra)

Roménia-Ucrânia: Nicolae Stanciu (Roménia)

Bélgica-Eslováquia: Stanislav Lobotka (Eslováquia)

Áustria-França: Kanté (França)

Turquia-Geórgia: Arda Guler (Turquia)

Portugal-Chéquia: Vitinha (Portugal)

Croácia-Albânia: Andrej Kramaric (Croácia)