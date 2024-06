Titular no duelo da Espanha frente à Itália, esta quinta-feira, Pedri igualou um registo de Cristiano Ronaldo no que respeita ao número de jogos em grandes competições.

Aos 21 anos, o médio do Barcelona soma agora 12 jogos em Europeus e Mundiais, e na Europa, só o avançado português havia feito tantos com tão tenra idade, segundo a Opta.

Pedri estreou-se numa grande competição no Euro 2020, num jogo da fase de grupos diante da Suécia, que terminou 0-0. Desde então, foram mais sete jogos em Europeus e quatro em Mundiais, no caso no Mundial do Qatar, em 2022.