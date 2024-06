Portugal, Alemanha e Espanha são as três seleções já apuradas para os oitavos-de-final do Euro 2024.

A formação germânica e anfitriã da competição foi a primeira a garantir o lugar na próxima fase, ainda que das três, seja a única que não tem o primeiro lugar no grupo garantido.

Isto porque os comandados de Julian Nagelsmann somam seis pontos, mais dois do que a Suíça, o que matematicamente não garante a liderança do Grupo A à «Mannschaft».

Em contrapartida, Portugal e Espanha não só estão nos «oitavos» da prova, como sabem também que do primeiro lugar já não saem e por isso vão defrontar um dos melhores terceiros classificados. As contas são simples, já que «la roja» joga com o terceiro classificado de um dos seguintes grupos (A, D, E ou F) e Portugal vai medir forças com o terceiro classificado de um dos seguintes grupos (A, B ou C).