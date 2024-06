Portugal está no Euro e voltamos a sonhar, o verão tarda a aquecer, mais vale olhar para a TV do que ir para a praia, vamos lá ver se estamos prontos para este Europeu alemão.

A Seleção Nacional participa numa fase final pela oitava vez (sétima consecutiva). A primeira foi em 1984. O título, inédito, chegou em 2016. Noutras ocasiões, a equipa portuguesa parecia mesmo candidata ao título, mas a glória bateu na trave.

Para viajar no tempo, como se fôssemos Marty McFly no Regresso ao Futuro, o Maisfutebol convidou uma série de figuras públicas a puxar pela memória e mostrar que lembranças tem dos Campeonatos da Europa.

O convidado deste regresso ao passado é Miguel Relvas, que foi Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares no XIX Governo Constitucional, de 2011 a 2013.

Puxe lá pela memória e veja que lembranças tem dos Campeonatos da Europa, antes deste Euro 2024 – que promete ser memorável.

Em 1984 só não fomos campeões porque:

- nem sabíamos bem o que era um Europeu

- os franceses tinham aquilo tudo controlado ✔

- o Platini jogava muito

- havia muita rivalidade de clubes na Seleção

Fomos campeões em 2016, mas merecíamos mesmo o título em:

- 1984, que coleção de talentos!

- 2000, aquela «geração de ouro» jogava muito

- 2004, não merecíamos aquela desfeita grega a jogar em casa ✔

- 2012, não fosse o raio do desempate por penáltis com a Espanha

Quando penso em Portugal no Euro lembro-me:

- do Chalana a partir tudo em França

- do Sá Pinto a beijar a bandeira em 1996

- da reviravolta contra a Inglaterra em 2000 (e daquele golo do Figo!)

- do remate do Éder contra a França ✔

A camisola mais bonita de Portugal num Europeu foi:

- aquela com as riscas na diagonal, no França 84

- a do Euro 2004, com o número à frente dentro de um círculo

- a alternativa de 2012, branco, com a Cruz de Cristo

- aquela verde «pijama» de 2016 ✔

A pior recordação que tenho de um Europeu é:

- o golo do Platini na meia-final de 1984 ✔

- o raio do chapéu do Poborsky em 1996

- a mão do Abel Xavier (e o penálti do Zidane) em 2000

- a cabeça do Charisteas em 2004

Tirando o remate do Éder, o melhor golo num Europeu foi:

- o do Van Basten contra a União Soviética, na final de 1988 ✔

- aquela magia do Gascoigne contra a Escócia em 1996

- aquele golpe de «karaté» do Ibrahimovic contra a Itália, em 2004

- o chapéu do Poborsk…… NÃO, esse NÃO!

Está bem, o golo do Éder é inesquecível, mas lembro-me sempre:

- do segundo golo do Jordão, contra a França, em 1984 ✔

- do hattrick do Sérgio Conceição contra a Alemanha, em 2000

- do golaço do Maniche (que ninguém viu…) contra a Holanda em 2004

- dos penáltis do Ricardo (a defender e a marcar) contra a Inglaterra em 2004

O que gritei antes do Éder rematar à baliza:

- daí? Nem penses pá!

- estás doido? Passa mas é a bola!

- já nem estava a ver o jogo…

- o mesmo que a claque: «chuta daí c…..»

- Outra: "Não acredito!!" ✔

Este ano, quem vai ganhar o Europeu vai ser:

- Portugal, pois claro ✔

- a Alemanha – a jogar em casa não dá hipóteses

- a França, que tem um plantel que até assusta

- a Albânia, porque gosto de surpresas.

Portugal não ganha este Europeu porque:

- o Cristiano Ronaldo já está velho.

- o Jorge Mendes é que manda na Seleção.

- o Roberto Martínez não levou o Pote.

- os árbitros não vão deixar.

- Outra: A Espanha é muito forte, tem dois [craques] de 20 anos e nós dois de 40. ✔

O herói de Portugal no Euro 2024 vai ser:

- o Diogo Costa, que vai fartar-se de defender

- o Cristiano Ronaldo, pois quem poderia ser?

- o João Neves, que põe aquilo tudo a mexer.

- o João Félix, que vai calar muita gente!

- Outro: o Bernardo Silva. ✔