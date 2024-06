Portugal está no Euro e voltamos a sonhar, o verão tarda a aquecer, mais vale olhar para a TV do que ir para a praia, vamos lá ver se estamos prontos para este Europeu alemão.

A Seleção Nacional participa numa fase final pela oitava vez (sétima consecutiva). A primeira foi em 1984. O título, inédito, chegou em 2016. Noutras ocasiões, a equipa portuguesa parecia mesmo candidata ao título, mas a glória bateu na trave.

Para viajar no tempo, como se fôssemos Marty McFly no Regresso ao Futuro, o Maisfutebol convidou uma série de figuras públicas a puxar pela memória e mostrar que lembranças tem dos Campeonatos da Europa.

O convidado deste regresso ao passado é Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional Portugal.

Puxe lá pela memória e veja que lembranças tem dos Campeonatos da Europa, antes deste Euro 2024 – que promete ser memorável.

Em 1984 só não fomos campeões porque:

- nem sabíamos bem o que era um Europeu

- os franceses tinham aquilo tudo controlado

- o Platini jogava muito

- havia muita rivalidade de clubes na Seleção

- Outra razão: Em 1984 não me lembro de nada do Euro. Tinha 4 aninhos e nasci e vivia fora de Portugal pois os meus pais eram emigrantes na altura. Recordo de pais e tios falarem de futebol e de ouvir conversas. Tenho muito na memória o Carlos Manuel, um grande jogador que era da seleção e do Benfica. Foi mesmo por causa dele que nessa altura comecei a dizer que era benfiquista. ✔

Fomos campeões em 2016, mas merecíamos mesmo o título em:

- 1984, que coleção de talentos!

- 2000, aquela «geração de ouro» jogava muito

- 2004, não merecíamos aquela desfeita grega a jogar em casa ✔

- 2012, não fosse o raio do desempate por penáltis com a Espanha

Quando penso em Portugal no Euro lembro-me:

- do Chalana a partir tudo em França

- do Sá Pinto a beijar a bandeira em 1996

- da reviravolta contra a Inglaterra em 2000 (e daquele golo do Figo!)

- do remate do Éder contra a França

- Outra memória: Lembro-me de 2004, quando Portugal foi o anfitrião, de todas as bandeiras de Portugal na rua e nas casas (apelo do Scolari no 10 de junho desse ano), lembro-me de ir para a rua ver os jogos nos ecrãs gigantes nas praças da cidade e a seguir festejar as vitórias também ao ar livre. Foram dias de festa, de união, de comunidade. Coisas que o desporto consegue fazer! ✔

A camisola mais bonita de Portugal num Europeu foi:

- aquela com as riscas na diagonal, no França 84

- a do Euro 2004, com o número à frente dentro de um círculo ✔

- a alternativa de 2012, branco, com a Cruz de Cristo

- aquela verde «pijama» de 2016

- Outra: A de 2004. Não porque a ache mais bonita. Só porque tive umas chuteiras mágicas, as nike tiempo, dessa mesma linha com o número à frente de um círculo. A deste ano é também muito bonita, vermelho vivo, de sangue quente! ✔

A pior recordação que tenho de um Europeu é:

- o golo do Platini na meia-final de 1984

- o raio do chapéu do Poborsky em 1996 ✔

- a mão do Abel Xavier (e o penálti do Zidane) em 2000

- a cabeça do Charisteas em 2004

Tirando o remate do Éder, o melhor golo num Europeu foi:

- o do Van Basten contra a União Soviética, na final de 1988

- aquela magia do Gascoigne contra a Escócia em 1996

- aquele golpe de «karaté» do Ibrahimovic contra a Itália, em 2004

- o chapéu do Poborsk…… NÃO, esse NÃO!

- Outro: Não consigo pensar em mais nenhum além do golo do Éder! ✔

Está bem, o golo do Éder é inesquecível, mas lembro-me sempre:

- do segundo golo do Jordão, contra a França, em 1984

- do hattrick do Sérgio Conceição contra a Alemanha, em 2000

- do golaço do Maniche (que ninguém viu…) contra a Holanda em 2004

- dos penáltis do Ricardo (a defender e a marcar) contra a Inglaterra em 2004 ✔

O que gritei antes do Éder rematar à baliza:

- daí? Nem penses pá!

- estás doido? Passa mas é a bola!

- já nem estava a ver o jogo…

- o mesmo que a claque: «chuta daí c…..» ✔

Este ano, quem vai ganhar o Europeu vai ser:

- Portugal, pois claro

- a Alemanha – a jogar em casa não dá hipóteses

- a França, que tem um plantel que até assusta

- a Albânia, porque gosto de surpresas.

- Outra: Portugal, se não entrar em euforias e brincadeira como no Mundial no Brasil em 2014 ✔

Portugal não ganha este Europeu porque:

- o Cristiano Ronaldo já está velho.

- o Jorge Mendes é que manda na Seleção.

- o Roberto Martínez não levou o Pote.

- os árbitros não vão deixar.

- Outra: Vai ganhar, passo a passo, jogo a jogo, com muito juízo, trabalho, esforço e empenho... ✔

O herói de Portugal no Euro 2024 vai ser:

- o Diogo Costa, que vai fartar-se de defender

- o Cristiano Ronaldo, pois quem poderia ser?

- o João Neves, que põe aquilo tudo a mexer.

- o João Félix, que vai calar muita gente!

- Outro: O Roberto Martinez, cuja contratação na altura não apreciei, porque não era português a treinar a seleção e porque eu queria era o Mourinho... mas que está a crescer em mim pela sua postura serena e porque personifica no futebol uma evidência de que ninguém quase fala em termos táticos: um jogo pode começar-se num sistema tático, mas isso não quer dizer que ao longo da vida do jogo, esse esquema não mude. As variáveis do jogo vão mudando ao longo da vida do mesmo, a velocidade, a intensidade, controlo, o esforço e o cansaço, o próprio resultado. É muito fácil de um 3-4-3 passarmos a um 5-3-2 ou a um 4-3-3. Roberto Martinez têm ensaiado essa dinâmica com a constelação de soluções que tem à sua disposição. O futebol é um jogo de muita inteligência. Por isso é tão fascinante. ✔