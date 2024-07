Orkun Kökcü, médio do Benfica, falou sobre a suspensão no próximo jogo do Europeu, a contar para os quartos-de-final. Não defronta os Países Baixos, devido a suspensão, num jogo que seria especial para ele - apesar de representar a Turquia, nasceu e cresceu em Haarlem, no país da Europa Central.

«Este jogo é muito especial para mim. Gostaria muito de ter jogado. O facto de não o poder fazer é o lado triste da vitória sobre a Áustria. Para ser sincero, estou de coração partido, mas confio nos meus colegas de equipa. Sei que eles vão fazer tudo o que puderem para passar à próxima ronda», afirmou já depois do jogo em declarações citadas pelo jornal neerlandês AD.

Na fase final do encontro com a Áustria, nos oitavos, o atleta do Benfica saiu do campo a coxear com uma lesão aparente. Da bancada, assistiu à confirmação da vitória turca. «Hoje acordei bem. Sem lesão. Foi só uma cãibra. Por isso, espero que passemos à próxima fase, para poder voltar a jogar nas meias-finais», declarou.

Kökcü diz ainda estar a par das críticas a que a seleção neerlandesa tem sido alvo. «Ouvi isso, mas os Países Baixos continua a ter jogadores de topo que jogam em competições de topo e são técnica e fisicamente muito fortes. Só temos de nos preparar à nossa maneira e tenho toda a confiança de que esta equipa o fará. Mesmo que nos faltem alguns jogadores, vamos formar uma unidade forte», concluiu o médio.