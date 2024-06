Depois de quase 50 jogos pelo Man. United, Bruno Fernandes apresentou-se em boa forma nos dois jogos que disputou no Euro 2024. O médio revela que o segredo para a boa condição física são «muitas sonecas».



«O segredo é descansar. Muitas sonecas durante a tarde ajudam. Sou uma pessoa que gosta de estar sempre a competir. Falei muitas vezes com o nosso staff, eles perguntam muitas vezes qual a maneira de encontrarmos um equilíbrio. Se puder competir de três em três dias, melhor ainda. Sinto-me mais preparado para os jogos e mais preparado mentalmente para as dificuldades. É a minha paixão e o amor pelo jogo que me fazem estar preparado para a qualquer altura ajudar a Seleção ou o meu clube», justificou, em conferência de imprensa.



O internacional português defendeu ainda que os dados estatísticos provam que Portugal «não está a jogar mal» neste Campeonato da Europa.



«Atualmente fala-se muito em estatísticas e com bola, somos das seleções que esteve melhor durante a fase de grupos. Estamos entre as que têm mais posse de bola, mais remates, mais chegadas ao último terço e mais capacidade para construir ofensivamente. Não acho que isso seja jogar mal. Acho que temos sido mais respeitados pelos adversários do que éramos nos anos anteriores. Demonstrámos bom futebol na qualificação», sublinhou.



Em relação ao duelo com a Eslovénia, dos oitavos de final, Bruno Fernandes assegurou que a «equipa das Quinas» não deve ter receio de nenhuma seleção.



«Receio? Não, mas temos de respeitar todas as seleções. Cada seleção tem a sua qualidade. Não olhamos para os nomes das seleções, mas para as individualidades que temos de estudar. Temos de ter respeito pela Eslovénia. O amigável que perdemos tem de servir de alerta para fazermos as coisas de forma diferente. Não receamos nenhuma seleção», garantiu.



O Portugal-Eslovénia está agendado para as 20h00 desta segunda-feira, em Frankfurt.