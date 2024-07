Ralf Rangnick, selecionador austríaco, lamentou a grande exibição de Mert Gunok, guarda-redes da Turquia e do Besiktas, depois do jogo ganho pelos otomanos, nos oitavos-de-final (1-2). Comparou-o até ao lendário Gordon Banks, da seleção inglesa.

«Não aproveitámos suficientemente as nossas oportunidades e não defendemos suficientemente bem as bolas paradas. Não tivemos a sorte necessária e acredito que, se o jogo tivesse ido para o prolongamento, teríamos ganho. Tivemos tempo para marcar o golo do empate, mas é difícil quando eles têm Gordon Banks na baliza», lamentou, em declarações posteriores ao jogo.

E vale a pena comparar a defesa de Mert Gunok, aos 90+5', com a de Gordon Banks a Pelé, no Mundial de 1970. Vamos primeiro ao lance genial de Gunok:

E, depois, à mítica parada de Banks, que muitos consideram a melhor defesa do século XX. Eis o vídeo:

Depois, na análise, Rangnick olhou para o futuro: «Não acredito que hoje vamos para casa, pensávamos que íamos continuar a nossa viagem. Os quatro jogos que disputámos foram muito divertidos, incluindo o de hoje. Nem tudo correu muito bem, mas foram quatro jogos muito divertidos e intensos. Agora temos de levar isto connosco para a Liga das Nações e depois para as eliminatórias do Campeonato do Mundo», disse.

«É claro que ainda podemos estar orgulhosos [desta campanha]. Mas neste momento é muito difícil lidar com a derrota. Deixámos tudo em campo. Como eu disse, acho que não merecíamos perder», concluiu Ralf Rangnick.

Depois de uma fase de grupos em que deram boas indicações, os austríacos perderam contra a Turquia, por 2-1.