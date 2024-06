António Silva fez um jogo desastroso frente à Geórgia e ficou ligado aos dois golos que Portugal sofreu no jogo. Na antevisão ao duelo com a Eslovénia, dos oitavos de final, Pepe contou que conversou com o companheiro de seleção.



«Sim, falei com o António. Como já dissemos em várias ocasiões somos uma família e temos de cuidar de quem faz parte. Não vou revelar o conteúdo», referiu, em conferência de imprensa.



Questionado acerca da utilização de uma linha de três ou de quatro, o defesa preferiu salientar a dificuldade que é jogar contra seleções que se fecham bastante. «Há muita dúvida sobre os três centrais ou sobre uma linha de cinco. É difícil atacar uma equipa que tem 11 jogadores atrás da linha da bola. Temos de continuar a acreditar no processo, trabalhar forte para encontrarmos espaços e explorá-los da melhor maneira», defendeu.



Portugal volta a entrar em campo no Europeu frente à Eslovénia, na próxima segunda-feira, 1 de julho.