Diogo Dalot, João Cancelo e Nuno Mendes são titulares, em simultâneo, no onze inicial de Portugal. A confirmação foi dada por Roberto Martínez, que além dos três laterais, conta ainda com Cristiano Ronaldo entre as escolhas.

Além disso, o selecionador nacional confirmou uma defesa a três diante da Chéquia, com Nuno Mendes a atuar como central do lado esquerdo, ao lado de Pepe e Rúben Dias.

No jogo entre a Seleção Nacional e a Chéquia, a equipa de arbitragem vai ser liderada por Marco Guida. Esta é a terceira vez que o árbitro italiano vai dirigir um jogo de Portugal. No VAR, estará Massimiliano Irrati.

Em Dortmund, no Signal Iduna Park, Turquia e Geórgia vão empatando a um golo, pelo que em caso de vitória, os comandados de Roberto Martínez podem isolar-se na liderança do Grupo F.

Este encontro marca o fim da primeira jornada desta fase de grupos do Euro 2024 e pode ser acompanhado a partir das 20h, AO MINUTO, no Maisfutebol.

AS EQUIPAS DE PORTUGAL E CHÉQUIA:

PORTUGAL: Diogo Costa, Diogo Dalot, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes, João Cancelo, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo.

CHÉQUIA: Jindrich Stanek, Tomás Holes, Robin Hranac, Ladislav Krejci; Vladimir Coufal, David Doudera, Tomás Soucek, Pavel Sulc, Lukas Provod, Jan Kuchta e Patrik Schick.

Suplentes de Portugal: Rui Patrício, José Sá, Nélson Semedo, António Silva, Gonçalo Inácio, Danilo, João Palhinha, Rúben Neves, Matheus Nunes, João Neves, Pedro Neto, João Félix, Francisco Conceição, Diogo Jota e Gonçalo Ramos.

Suplentes da Chéquia: Matej Kovar, Vitezlav Jaros, David Zima, Martin Vitík, Antonín Barak, Petr Sevcik, Adam Hlozek, Mojmir Chytil, David Jurasek, Václav Cerny, Tomás Chory, Ondrej Lingr, Lukas Cerv, Tomás Vicek e Matej Jurasek.