Numa noite em que foi o herói português, Francisco Conceição contou com o apoio de Sérgio Conceição, que viu o jogo de Portugal frente à Chéquia (2-1), nas bancadas do Estádio de Leipzig.

O treinador português, agora sem clube, assistiu ao jogo e tirou fotografias com alguns adeptos.

Tal como já tinha avançado o próprio jogador, na Alemanha toda a família esteve presente, entre pais, irmãos, namorada e cunhadas, tendo o extremo dedicado o golo aos mesmos.

📸 Sérgio Conceição was present at the game tonight.#FCPorto pic.twitter.com/WLfDwDdxvi