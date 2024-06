Ora aqui está algo que não se vê todos os dias. Um polícia (em serviço) decidiu aderir à festa dos adeptos da Albânia e protagonizou um momento que se tornou viral nas redes sociais.

Horas antes do apito inicial para o jogo entre a seleção albanesa e a Croácia, o agente agarrou na bandeira da Albânia e começou a dançar, juntamente com os adeptos, enquanto fazia uma águia com as mãos, o animal representado na bandeira do país.

Veja aqui o momento entre o polícia e os adeptos: