Anthony Gordon explicou, esta sexta-feira, a queda que sofreu enquanto andava de bicicleta.

Tudo aconteceu num período de descanso durante o estágio da seleção inglesa, no Euro 2024. O avançado do Newcastle seguia numa bicicleta elétrica e quis gravar um vídeo para enviar à família. Quando percebeu a velocidade a que ia apertou o travão da frente e caiu de queixo no chão, tendo também arranhado as mãos e os braços.

«Era para ser uma viagem de recuperação. Estava numa descida, tentei gravar um pequeno vídeo para a minha família, só para lhes mostrar o que estava a fazer e acabei por cair de queixo no chão. As bicicletas elétricas são muito mais rápidas que as normais e em Inglaterra, o travão da frente é no lado direito do guiador. Tentei pressionar o esquerdo só para abrandar e a bicicleta não abrandou, parou por completo e saí disparado», explica o jogador.

Ainda assim, Gordon garante que está apto para ser opção diante da Eslováquia, este domingo (17h), a contar para os oitavos-de-final da competição.

Veja aqui o vídeo completo:

Após o incidente, Anthony Gordon recebeu um presente no mínimo caricato. Um dos funcionários deu ao jogador um par de rodas laterais, para colocar na bicicleta e evitar nova queda. A reação de Cole Palmer ao ver este momento é simplesmente deliciosa.

Ora veja: