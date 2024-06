A Ucrânia venceu, esta sexta-feira, a Eslováquia (2-1), no segundo jogo do Grupo E do Euro 2024. No final do encontro, Yaremchuk desfez-se em lágrimas.

Depois de marcar o golo da vitória, aos 80 minutos, o ex-Benfica, juntamente com os colegas, foi agradecer aos adeptos presentes no Merkur Spiel-Arena, em Dusseldorf. Apanhado pelas câmaras da realização, o avançado não conseguiu esconder a emoção.

Veja o momento: